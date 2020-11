Covid-19, bollettino del 27 novembre: 28.352 contagiati e 827 decessi

Covid-19, l’ultimo bollettino medico emanato dalla Protezione Civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un numero che continua a preoccupare il Bel Paese.

In Italia i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Il 4 Novembre scorso, il Premier Giuseppe Conte ha emanato un nuovo DPCM che ha suddiviso l’Italia in zone: gialla, arancione e rossa. Col passare delle settimane, molte Regioni hanno cambiato colore in base al numero di casi ed all’indice di trasmissibilità Rt (CLICCA QUI PER SCOPRIRE A QUALE ZONA APPARTIENE LA TUA REGIONE). I casi sono aumentati a dismisura e oggi le positività al coronavirus sono di poco superiori ai 34mila casi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Nuovp Dpcm, da Natale alla zona rossa: cosa cambia oggi

Covid-19, bollettino del 27 novembre: contagiati e decessi

Nella giornata di ieri si erano registrati 29.003 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 27 novembre, in Italia il numero di contagiati sale a 29.003 su 222.803 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 827, mentre il numero di guariti è di 35.467. Il numero di persone in terapia intensiva diminuisce di 64 unità, così come il numero di ricoveri che diminuisce invece di 354 unità.

• 28.352 contagiati

• 827 morti

• 35.467 guariti

-64 terapie intensive | -354 ricoveri

222.803 tamponi

Tasso di positività: 12,7% (+0,3%)

La Regione Basilicata comunica che da un ricalcolo dei casi positivi del 26 novembre, sono stati detratti 9 casi erroneamente conteggiati. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Abruzzo comunica che un caso positivo dei giorni precedenti è in corso di definizione.

LEGGI ANCHE > > > Nuovo Dpcm, Zampa: “Il coprifuoco resterà alle 22”