Calciomercato Milan, Maldini lo conferma: è un obiettivo per gennaio

Calciomercato Milan. Rossoneri mai fermi sul mercato, cominciano a muovere i passi verso il rinforzo della squadra

❤️ AU COEUR DES CLUBS [MERCATO] 🗣️ "C'est un joueur de haut niveau. C'est un profil que l'on suit." 🔥 Paolo #Maldini avoue que l'@acmilan garde un œil très attentif sur @FlorianThauvin…#TelefootLaChaine pic.twitter.com/g3Oh9gxHW3 — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) November 27, 2020

Paolo Maldini senza peli sulla lingua: “È un giocatore di alto livello. Un profilo che seguiamo con interesse”. La società rossonera è alla ricerca di innesti per rincorrere lo scudetto che, quest’anno, senza l’egemonia della Juventus, sembra essere più vicino che mai. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato ad alta voce che loro ci credono e vogliono tentare. Nonostante sia ancora presto per dare un verdetto, il campionato per ora racconta una sola storia: Milan al primo posto con due punti di distacco dalla seconda, il Sassuolo.

Un campionato senza alcun dubbio particolare, ma con una regola in più: 5 cambi da poter realizzare nel corso dei 90′ in 3 slot. È fondamentale, dunque, per una squadra che concorre allo scudetto avere una panchina larga che offra giocatori di qualità. La dirigenza rossonera non sta con le mani in mano e punta all’eccellenza.

Calciomercato Milan, Maldini lo dice ad alta voce: Thauvin è un obiettivo

L’interesse del Milan per Florian Thauvin non è una novità. L’attaccante francese, classe ’93 in forza al Marsiglia, è un profilo che i rossoneri seguono da tempo. Titolare inamovibile, 9 partite, 3 reti e 5 assist: potrebbe essere la marcia in più per un Milan che finora ha insaccato 19 reti, di cui 10 realizzate da Ibrahimovic. “È un giocatore di alto livello, non corrisponde al profilo giovane che vogliamo, ma si sa che per vincere c’è bisogno anche di esperienza”, ha commentato Paolo Maldini.

Il giocatore francese ha un contratto in scadenza al 30 giugno con l’OM, pertanto Maldini lo considera: “molto interessante, sotto il profilo economico”. Voci di mercato parlano addirittura di un’accelerata da parte dei rossoneri per l’attaccante.