Calciomercato Juventus, colpo dalla Premier: può arrivare già a gennaio

La Juventus continua a cercare rinforzi e rimane attiva sul calciomercato. La dirigenza bianconera studia il colpo dalla Premier per gennaio.

Non si arresta il calciomercato della Juventus, sempre attiva sul mercato per migliorare la propria rosa. Ad oggi infatti la squadra non sembra mostrare un buon gioco un pò per demeriti del mister Andrea Pirlo, un pò anche per gli interpreti inadeguati per lo stile di gioco del neo allenatore bianconero. Nonostante l’inizio poco entusiasmante, la compagine juventina è ancora imbattuta in campionato, a quattro punti di distanza dal Milan capolista.

In Champions League le cose sembrano andare meglio, anche grazie al girono semplice in cui la Juventus ha già ottenuto la qualificazione, grazie alla vittoria in extremis contro gli ungheresi del Ferencváros. Ora però l’obiettivo in Champions è conquistare il primo posto nel girone, scavalcando il Barcellona di Leo Messi. Al momento però i bianconeri pensano al calciomercato, con un colpo che potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra, scopriamo chi è.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri nel mirino: Paratici studia il colpo

Come riportano i colleghi di calciomercatonews.com, la Juventus è sempre più attiva sul calciomercato. La dirigenza è pronta ad accontentare le richieste di mister Andrea Pirlo, alla disperata ricerca di un terzino adatto al suo gioco. La scelta di Fabio Paratici, ad oggi, ricadrebbe su Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea e già corteggiato sia in estate che nella scorsa finestra di riparazione.

La Juventus sarebbe disposta a portare il terzino italo-brasiliano, classe 1994, già nella sessione invernale. Paratici sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con a base un prestito, con diritto di riscatto fissata a 15 milioni di euro. L’ingaggio, invece, si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, pronti a diventare 6 milioni lordi. Mentre invece la dirigenza sarebbe pronta ad offrire 4 anni di contratto a partire da giugno, per una spesa complessiva di circa 39 milioni di euro tra riscatto e ingaggio.

