Calciomercato Inter, paura Lukaku: può succedere davvero

Calciomercato Inter, e se anche Romelu Lukaku dicesse addio insieme ad Antonio Conte? Una situazione da non escludere, considerando che sulle sue tracce c’è una super big europea.

Possibile terremoto totale in casa Inter. Con l’eliminazione dalla Champions League davvero a un passo, si potrebbero aprire scenari di una crisi totale e di un’inevitabile rivoluzione a strettissimo giro. Cataclisma che riguarderebbe non solo un Antonio Conte a forte rischio esonero, ma anche all’addio pesante del giocatore più rappresentativo della squadra nerazzurra: Romero Lukaku.

Calciomercato Inter, Lukaku saluta con Conte?

Il centravanti belga, come riferiscono i colleghi di Calciomercatoweb.it, potrebbe infatti valutare l’addio in caso di stagione fallimentare che non vedrebbe nemmeno la vittoria dello scudetto. E soprattutto se il tecnico pugliese – colui che l’ha fortemente voluto e convinto a sposare il progetto interista – dovesse lasciare il capoluogo lombardo.

Anche perché alla porta ci sarebbe già una big mondiale, ovvero un Real Madrid pronto a scatenarsi sul mercato per tornare ai suoi veri livelli. Oltre 100 milioni di euro: sarebbe questa la valutazione del centravanti ex Manchester United ed Everton. Circa 120-130, considerando l’attuale super rendimento. Una cifra che riempirebbe le casse in un momento tutt’altro che semplice, ma che comporterebbe un gravissimo passo indietro sul piano tecnico.

Per quanto riguarda invece la panchina, in caso di ribaltone immediato ci sarebbero quattro nomi in lista secondo le ultimissime indiscrezioni: Walter Zenga, Dejan Stankovic, Marco Materazzi ed Esteban Cambiasso. Nomi non a caso ovviamente: tutti grandi ex. Perché la proprietà, a quel punto, seguirebbe una linea ben precisa: l’Inter agli interisti. Il sogno in realtà sarebbe un altro ex juventino, ovvero Massimiliano Allegri, ma la pista resta improbabile a campionato in corso in caso di ribaltone.

