Black Friday Amazon 2020, le migliori offerte: prezzi imperdibili

Torna anche in questo 2020, il Black Friday di Amazon. Andiamo a vedere tutte le migliori offerte, con prodotti a prezzi imperdibili.

Oggi arrivano le vere offerte del Black Friday di Amazon 2020. Una giornata di grandi acquisti da fare sul sito di e-commerce, che oggi offrirà i migliori prezzi dall’inizio del venerdì nero. Infatti da Amazon le offerte sono iniziate già dal 26 ottobre, ma oggi il sito ci offrirà le migliori occasioni.

Un grandissimo numero di sconti, anche per chi vorrà anticipare il Natale approfittando degli sconti sul sito di e-commerce più famoso al mondo. Per annunciare il giorno dei grandi sconti, Amazon ha anche girato uno spot pubblicitario, pubblicato su tutti i canali social. Inoltre gli sconti non finiranno in questo venerdì, ma proseguiranno fino al 30 novembre. Andiamo quindi a vedere quali sono le occasioni principali sul colosso di Jeff Bezos.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Whatsapp, la truffa del bonus da 500 euro: l’allarme della polizia

Black Friday Amazon 2020, quanti sconti: i migliori prodotti in offerta

Per tutti i clienti Prime, Amazon garantisce la spedizione veloce e gratuita, anche per le offerte del Black Friday. Sono numerose le offerte che ingolosiscono gli amanti del shopping, in tutti le sezioni. Infatti, oggi andremo a dividere tutti gli sconti in varie categorie, dall’abbigliamento, scarpe e accessori, fino al gaming, passando per i prodotti della casa e della cura personale. Andiamo quindi a vedere la lista delle offerte più golose.

ABBIGLIAMENTO, SCARPE E ACCESSORI:

ACCESSORI GAMING, CONSOLE E VIDEOGIOCHI:

CURA DELLA PERSONA:

DISPOSITVI AMAZON:

Queste sono solo alcune delle migliori offerte di Amazon. Infatti sul sito potrete trovare tantissimi altri sconti in tutte le categorie dell’e-commerce.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Cyberpunk 2077, basta rinvii: spunta un’immagine – FOTO

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !