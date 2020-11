Bergamo, 21enne stupra una ragazza conosciuta sui social: arrestato dalla polizia che è risalita a lui tramite il nickname utilizzato online

Nei tempi attuali il rischio di incontrare persone male intenzionate passa anche e soprattutto attraverso il web. Le nuove generazioni, specie in questo periodo di pandemia, si conoscono attraverso i social. Nuovi modi di aggregazione per incontrare l’anima gemella o semplicemente per trascorrere una sera. E’ quanto avvenuto a Bergamo tra un ragazzo di 21 anni, classe ’99, e una ragazza di poco più giovane. Q.I, è stato arrestato dalla Polizia al termine di una serie di indagini durate alcuni mesi. I fatti risalgono alla scorsa estate, quando il ragazzo ha agganciato sui social una giovane residente dell’Isola Bergamasca.

Dopo l’incontro dal vivo è arrivata però la violenza. I due avevano intrapreso una relazione online, scambiandosi costantemente dei messaggi per giorni. Poi un giorno la ragazza ha invitato il coetaneo a casa sua, per trascorrere un pomeriggio insieme. In quel momento non c’erano i suoi genitori ed erano soli in casa. I due hanno iniziato un rapporto sessuale, all’inizio consenziente, salvo poi interromperlo per volere della 20enne.

Nonostante il volere della giovane fosse quello di interrompere l’atto intimo, il ragazzo ha proseguito causandole anche delle ferite. La vittima è stata costretta anche al ricovero ospedaliero. Dopo la denuncia sono iniziate le indagini da parte della Sezione “Reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali” della Squadra Mobile.

I dati a disposizione degli inquirenti erano solo il nome di battesimo e il nickname dell’aggressore. Nonostante questo la polizia ha riconosciuto il responsabile e l’ha arrestato per violenza sessuale. Il ragazzo si trova dalla giornata di ieri, 26 novembre, agli arresti domiciliari.

