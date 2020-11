Benevento-Juventus, Cristiano Ronaldo out: il motivo

Cristiano Ronaldo salterà la gara contro il Benevento. Al posto del portoghese probabilmente Paulo Dybala.

Cristiano Ronaldo non è stato convocato da mister Andrea Pirlo per la trasferta a Benevento. Il penta pallone d’oro non è infortunato, ma il tecnico bianconero ha deciso di dispensarlo da questa transferta in modo tale da farlo rifiatare.

La Juventus nella giornata di domani, sabato 28 novembre, alle ore 18 affronterà il Benevento che ovviamente ha obiettivi diversi da quelli bianconeri. I campani cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri cercano punti per avvicinarsi al Milan primo in classifica.

Cristiano Ronaldo salterà la gara, ma non per infortunio. Per il portoghese semplice turno di riposo, concordato con Andrea Pirlo. All’età di 36 anni anche i campioni hanno bisogno di un turno di riposo, in modo particolare quando si è reduci da una gara dal grosso dispendio energetico in Champions League.

Tanti impegni ravvicinati portano il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo a fare delle scelte. Tra i convocati spunta il nome di Leonardo Bonucci, che verrà inserito nella lista dei convocati. Resta da capire se l’ex Milan otterrà una maglia da titolare.

Oltre a Cristiano Ronaldo riposerà Juan Cuadrado, sempre più decisivo, e pronto a partire dalla panchina in terra campana per rifiatare. Danilo torna ad agire nel suo vecchio ruolo, con Bonucci, De Ligt e Alex Sandro che completeranno il reparto difensivo.

