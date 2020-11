Belen Rodriguez si depila, ma la vestaglia si apre – VIDEO

Belen Rodriguez si depila, ma la vestaglia si apre lasciando intravedere qualcosa. I fan su Instagram non si perdono il particolare e commentano entusiasti

In questo momento Belen Rodriguez è sempre al centro dell’attenzione. Dopo la morte di Maradona è stata tra le prime a ricordarlo sui social condividendo un bel ricordo in comune ad Amici su Mediaset. Un ballo sensuale in cui i due argentini davano sfoggio del loro ritmo nel sangue. Come tutti i suoi connazionali non può che essere triste per la scomparsa del “Pibe de Oro” e ha deciso di rendergli omaggio pubblicamente. Ma la vita va avanti, così come il lavoro. La showgirl è una delle influencer più apprezzate a livello italiano e su Instagram viene seguita da milioni di persone. Proprio per questo molti marchi prestigiosi decidono di essere rappresentati da lei, specie in un giorno “caldo” come il Black Friday. Il 27 novembre è dedicato agli acquisti agevolati e Belen dà uno spunto in tal senso.

Belen Rodriguez si depila, ma la vestaglia si apre e mostra le sue gambe sensuali

Nella sua ultima storia su Instagram, Belen per pubblicizzare un noto marchio di depilatori, realizza un video mentre si mette all’opera. La cura della pelle è una di quelle azioni quotidiane che ogni donna dedica a se stessa e la modella argentina lo sa bene. Per mantenere inalterata nel tempo una bellezza del genere occorre organizzarsi nel migliore dei modi. La Rodriguez si auto inquadra nel video seduta con una vestaglia nera piuttosto succinta. Nel mostrare le proprie gambe il vestitino casalingo si apre lasciando poco spazio all’immaginazione dei numerosissimi fan. Siamo sicuri che più dell’oggetto pubblicizzato a colpire l’attenzione siano state le sue forme perfette. Vedere per credere…

