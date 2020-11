Wanda Nara e l’amica infiammano il web: sfida a colpi di décolleté – FOTO

Wanda Nara e l’amica infiammano il web: sfida a colpi di décolleté come si vede nella Foto pubblicata poco fa dalla bellissimi argentina. La moglie-agente di Mauro Icardi è bellissima e non fa nulla per non nascondere il suo inconfondibile fascino.

Wanda Nara è tra le donne più amate e corteggiate della televisione italiana e continua a riscuotere un successo enorme su Instagram e sugli altri social network. La moglie-agente di Mauro Icardi ha già superato il muro dei 7 milioni di follower, ma si appresta a raggiungere altri incredibili traguardi. Del resto, i suoi scatti fanno sempre incetta di like e i suoi fan invadono puntualmente la sua pagina Instagram con complimenti di ogni genere. Entriamo, però, nel dettaglio dell’ultima foto pubblicata dalla 33enne originaria di Buenos Aires.

Wanda Nara sfida l’amica a colpi di décolleté: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la splendida Wanda Nara accanto ad un’affascinante amica mora: le due donne sono bellissime e gli occhi del pubblico maschile si soffermano tutti sui loro décolleté da urlo. Wanda conferma di essere in formissima e le sue curve sono davvero mozzafiato e lasciano poco spazio all’immaginazione. Ecco la Foto pubblicata poco fa da Wanda Nara sulla propria pagina Instagram:

