Uccide la compagna, l’avvocatessa rinuncia alla sua difesa

L’avvocatessa Rossana Rovere ha deciso di rinunciare alla difesa del presunto omicida della compagna a Roveredo in Piano (Pordenone)

L’avvocatessa Rossana Rovere, anche presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Pordenone, ha deciso di rinunciare alla difesa di Giuseppe Forciniti. Quest’ultimo, presunto omicida della compagna a Roveredo in Piano (Pordenone), l’aveva scelta ma lei ha rinunciato all’incarico. Lei, attiva nella lotta per i diritti delle donne, ha prontamente spiegato: “Non sono serena, io non posso assumere le difese di quest’uomo, dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”.

Uccide la compagna, poi si costituisce

L’omicida la scorsa notte si è presentato in questura a Pordenone riferendo di aver avuto, poco prima, una colluttazione con un ladro sorpreso a rubare nella sua abitazione. Messo in un angolo delle autorità, ha ammesso di aver avuto una dura lite con la compagna. La coppia aveva due figli piccoli in comune ed i conoscenti li hanno definiti come una famiglia tranquilla, almeno apparentemente.

