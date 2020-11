A Zagarolo, in provincia di Roma, davanti a un ufficio postale è stato preso d’assalto un porta valori. Una guardia è rimasta ferita nello scontro a fuoco con i rapinatori.

È avvenuto in una frazione di Zagarolo, nella località Valle Martella. Davanti a un ufficio postale sito in via Bellini, è stato preso d’assalto un portavalori da un gruppo di rapinatori la cui identità, per il momento, è sconosciuta.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, attraverso le testimonianze oculari dei presenti, ad assalire il portavalori sono state probabilmente tre persone. Due dei tre rapinatori avevano il volto coperto ed erano in possesso di due armi da fuoco. Dopo aver preso d’assalto il portavalori, i due hanno esploso vari colpi contro il mezzo e dopodiché sono riusciti a prendere una bolgetta di soldi e fuggire a bordo di una Ford Fiesta.

Roma, assalto a un portavalori: guardia giurata ferita da un colpo d’arma da fuoco

Durante l’assalto al portavalori in via Bellini, località Villa Martella, due dei tre rapinatori hanno sparato alcuni colpi d’arma da fuoco ferendo all’inguine una guardia giurata mentre risaliva a bordo del furgone dopo aver depositato il denaro.

L’autista portavalori è rimasto incolume ed è rimasto nel furgone insieme alla guardia giurata che ha riportato una ferita all’inguine. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso al San Camillo e non è in pericolo di vita. Sul posto indagano i carabinieri della stazione di Zagarolo e di Frascati.

