Addio Maradona, quando diede spettacolo con Belen in diretta Tv – VIDEO

Addio Maradona, quando diede spettacolo con Belen in diretta Tv. Il “Pibe de Oro” era anche un grandissimo showman, come testimoniano le immagini

Tutto il mondo sta dando il personale saluto a Diego Armando Maradona in queste tristissime ore. Il “Pibe de Oro” è scomparso nel pomeriggio del 25 novembre (orario italiano) a causa di un arresto cardo circolatorio. Solo due settimane fa era stato operato alla testa per un versamento causato da una caduta domestica. Poi le dimissioni dall’ospedale e il ritorno a casa, nella sua villa di Tigre. Purtroppo verso le 17 “El Clarin” ha diffuso la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare: Il Dio del calcio è morto. Maradona non era solo uno straordinario interprete del calcio ma anche un vero e proprio uomo simbolo, un leader rivoluzionario con la palla al piede. Un “soldato” sudamericano contro i poteri forti e le multinazionali. Un amico intimo di Fidel Castro e Chavez, un simbolo per milioni di argentini e napoletani. Ma Diego era anche un eccezionale showman.

Addio Maradona, quando diede spettacolo con Belen ballando ad “Amici”

Maradona era stato ospite nel 2018 del programma serale di “Amici 17” sulle reti Mediaset. In quell’occasione si era seduto tra la giuria, godendosi le performance dei ragazzi. Poi però, come solo lui sapeva fare, ha improvvisato un ballo mozzafiato con la connazionale Belen Rodriguez. Una sensuale cumbia con la showgirl argentina, fatta di passi di danza e sguardi sensuali.

Immancabile anche il complimento da vero galantuomo: “Sei l’emblema della bellezza dell’Argentina in tutto il mondo“, con tanto di baci affettuosi. D’altronde Diego era un fuoriclasse anche con le donne, con conquiste incalcolabili ai tempi di Napoli negli anni ’80.

