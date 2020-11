Maradona, il mondo del calcio saluta “El Diez”: da Messi a CR7

Diego Armando Maradona lascia un vuoto inestimabile nel mondo del calcio. Da Messi a CR7, tutti hanno lasciato un saluto al Pibe de Oro.

Se c’è un mondo in cui Diego Armando Maradona ha lasciato un vuoto immenso, quello è il mondo del calcio. Dopo la sua morte non c’è un singolo calciatore o una singola squadra che non abbia rivolto il suo ultimo saluto al Pibe de Oro. Da Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, fino ad arrivare al profilo della Juventus, tutti hanno riservato un pensiero ad uno dei calciatori più forti della storia del calcio.

Uno dei primi è stato proprio Cristiano Ronaldo, che su tutti i suoi profili social ha ricordato Diego con una loro foto. Il campione di Madeira ha poi aggiunto una descrizione commovente, affermando: “Oggi dico addio a un amico e il mondo dice addio a un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato“.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Ma uno dei saluti più commoventi arriva proprio dal suo figlio prodigo, quello che per molti è il suo successore, Lionel Messi. Il numero dieci del Barcellona ha infatti ricordato Diego, affermando: “Diego ci lascia ma non se ne va, è eterno“.

Poi non poteva mancare il saluto di uno dei suoi rivali, sportivamente parlando, ossia Pelè. “O Rey” brasiliano ha infatti ricoradato l’amico e collega con un tweet in cui si augura di poter giocare un giorno in cielo con Diego.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maradona, il ricordo della stampa mondiale: “Morto il Dio del calcio”

Maradona, il calcio saluta il Pibe de Oro: il ricordo dei suoi avversari

Dopo il saluto della SSC Napoli, che sta vivendo un dolore immenso per la scomparsa di Diego, sono arrivati anche i saluti di chi ha onorato il Pibe de Oro affrontandolo sul terreno di gioco. Infatti è iconico il saluto della Juventus, che non ha scritto una parola, ma ha semplicemente postato uno dei goal più belli di Diego. Infatti nell’85, Maradona si rese protagonista di un vero e proprio capolavoro, una punizione in area realizzata scavalcando la barriera.

Poi ci sono stati i saluti del Milan, che ha ricordato il piacere di aver affrontato uno dei più grandi di sempre.

An honour to have faced you, Diego 🙏 Un onore averti affrontato, Diego 🙏 pic.twitter.com/n0q1mfMBZn — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

Anche l’Inter ha trovato il modo per salutare Maradona. Infatti la società nerazzurra non ha solo dedicato un tweet al Campione eterno, ma ha anche osservato un minuto di silenzio prima del match di Champions League contro il Real Madrid.

🙏 | RACCOGLIMENTO Prima dell'inizio di #InterReal, un commovente minuto di silenzio in memoria di Diego Armando #Maradona pic.twitter.com/2t0Qt9Bvxn — Inter (@Inter) November 25, 2020

La dipartita di Diego Armando Maradona segna una grandissima perdita nel mondo del calcio. Tutti i team, italiani e non, hanno riservato un ultimo pensiero al fenomeno argentino che è risucito a segnare un’epoca calcistica. Dal mondiale vinto con una delle nazionali argentine più modeste di sempre, fino ad arrivare ai due storici scudetti ed alla conquista della Coppa Uefa con il Napoli, Maradona è riuscito a riunire tutti con le sue gesta, riuscendo ad ottenere rispetto anche dai suoi rivali sul campo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Morte Maradona, assessore Borriello a iNews24: “Al lavoro per intitolare stadio a Diego”

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !