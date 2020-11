Imola, compra gli involtini al supermercato e ci trova un dito dentro. L’assurda scoperta di un consumatore di San Lorenzo di Lugo, nel Ravennate

Una scoperta incredibile all’interno di un prodotto acquistato al supermercato. E’ quello che è accaduto ad un consumatore di San Lorenzo di Lugo, nel Ravennate. Rientrato a casa ha scoperto un dito all’interno di uno degli involtini che aveva comprato poco prima in un supermarket di Imola. Un resto umano che ha immediatamente fatto scattare la segnalazione ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno già disposto l’analisi del Dna per capire se effettivamente, come dall’aspetto sembra, il residuo in questione sia proprio un frammento di falange umana o se invece sia altro. La procura ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto.

Imola, compra gli involtini al supermercato e ci trova un frammento di falange dentro

Dopo la segnalazione del consumatore sono immediatamente scattati anche i controlli all’interno del supermercato di Imola per capire se ci fossero altre confezioni contaminate da parti “inadeguate“. Secondo un primo riscontro non sono stati rilevati altri prodotti non conformi alla norma.

Mentre secondo la ricostruzione è emerso che l’involtino in questione è stato prodotto in Spagna, da un’azienda locale. La parte di falange sarebbe finita nell’impasto del prodotto alimentare, venendo poi impacchettato e spedito in Italia. Da lì l’ignara scoperto degli increduli clienti. Una cosa davvero da volta stomaco. Per fortuna se ne sono accorti prima di cucinarlo e ingerirlo.

