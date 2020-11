Germania, l’annuncio della Merkel: “Il vaccino in arrivo prima di Natale”. La battaglia al Covid sta entrando nella fase calda e la cancelliera ha confermato le prime dosi

La Germania sta gestendo la seconda ondata di coronavirus al pari degli altri grandi Paesi europei, tra restrizioni e parziali lockdown. L’unico modo per contenere la crescita dei contagi sembra stia dando i frutti sperati, con la pressione sanitaria tenuta ancora sotto controllo. Il percorso è però ancora lungo e l’arrivo delle prime dosi del vaccino non segnerà immediatamente la fine. Angela Merkel lo ha ribadito proprio in queste ore parlando al Bundestag: “Il vaccino rappresenta la luce alla fine del tunnel, anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati e bisognerà tenere duro“.

Questo significa estensione delle misure restrittive almeno per il prossimo mese.

La cancelliera ha detto che le attuali misure di blocco hanno avuto un certo successo, ma che è necessario continuare per evitare che il sistema sanitario possa essere sopraffatto.

Germania, l’annuncio della Merkel: “Restrizioni confermate fino a Natale”

Le restrizioni in vigore dal 2 novembre hanno impedito che accadesse il peggio in Germania e la Merkel lo ha ribadito anche nelle ultime ore.

“Questo è un successo iniziale, ma non è ancora un successo sostenibile“, ha aggiunto.

“L’inversione di tendenza urgentemente necessaria nei tassi di infezione non è stata ancora raggiunta.

“Il nostro obiettivo è e rimane quello di ridurre il numero di infezioni, in attesa che la grande maggioranza della popolazione venga vaccinata”.

I commenti della Merkel sono arrivati ​​dopo l’approvazione di nuove misure in vista del mese prossimo, concordate con i vertici dei 16 Lang tedeschi.

