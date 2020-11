Epic Games, altri giochi gratis in arrivo. Per il giorno del Ringraziamento, MudRunner è gratis per tutti gli utenti

Tra le software house più conosciute ed apprezzate al mondo, c’è sicuramente Epic Games. Creatrice di Fortnite, ha letteralmente rivoluzionato il mondo dei videogame con un approccio mai visto prima e del tutto innovativo. Se l’e-gaming ha raggiunto livelli così importanti a livello globale, il merito va in gran parte dato al battle royale di sua creazione.

Ma Epic Games non è solo questo, anzi. Da ormai diverso tempo, è solita regalare periodicamente nuovi giochi gratis che vanno letteralmente a ruba. Anche per il giorno del Ringraziamento, lo software house ha già annunciato che renderà disponibile al download il titolo MudRunner senza alcun costo aggiuntivo. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e come scaricarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, la truffa del bonus da 500 euro: l’allarme della polizia

Epic Games, MudRunner è in regalo: di cosa si tratta

Si chiama MudRunner, ed è il nuovo titolo che Epic Games renderà disponibile al download gratuitamente dal giorno del Ringraziamento negli Usa. Fondamentalmente si tratta di un’esperienza di guida off-road che mette i giocatori al posto di guida e fa prendere loro il controllo di alcuni fuoristrada per avventurarsi nei paesaggi più estremi. Completando le missioni e le consegne sarà possibile avanzare e conquistare sempre più veicoli nuovi ed esclusivi.

La promozione è valida già da oggi giovedì 26 novembre alle ore 17. Accedendo allo Store, fino alla stessa ora del 3 dicembre ci sarà la possibilità di aggiungere in libreria il videogioco alla propria libreria e usufruirne sin da subito, per sempre e senza limitazioni di alcuntipo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Black Friday Amazon, anticipato a mezzanotte: come fare per non perdere le offerte