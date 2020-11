Covid New York, sindaco annuncia: “Restrizioni dalla prossima settimana”

Covid, nuova stretta a New York. Dopo la chiusura della scuola annunciata la scorsa settimana, ora il sindaco rilancia con nuove restrizioni in arrivo nei prossimi giorni.

Covid-19, nuova stretta a New York. A una settimana dalla chiusura delle scuole, il sindaco Bill de Blasio ha annunciato ulteriori limitazioni in vista sul territorio data una curva epidemiologica sempre più in salita. “Dalla prossima settimana, o al massimo quella successiva, ci saranno nuove restrizioni sostanziali”, ha annunciato il sindaco della Grande Mela.

Covid-19, restrizioni in arrivo a New York

Il referente politico ha anche dato delle linee guida di quelle che potrebbero essere le chiusure dei prossimi giorni: “Penso che verranno bloccati i servizi nei ristoranti e si opterà per la chiusura delle palestre”. Un po’ come accaduto in Italia dunque, con i locali che potrebbero essere operativi solo per le consegne e con le sale sportive che vanno in proiezione di una ripresa solo nel 2021.

De Blasio non ha nascosto la propria amarezza per le decisioni in arrivo, ma le Istituzioni le considerano ormai inevitabile data la situazione che vige nella città: “Non sono contento di dare certe notizie, nessuno lo è ma purtroppo è ciò che succederà a breve”, ha riferito. Queste norme annunciate, nel frattempo, ieri sono già entrate in vigore in alcune zone di Staten Island, un distretto della metropoli che ha registrato un grave focolaio in questi giorni.

La città di New York allo stato attuale conta quasi 305 mila casi totali per oltre 24.000 deceduti, mentre l’intero Stato registra quasi 620 mila contagi totali per quasi 34.000 deceduti. Gli interi Stati Uniti d’America restano il Paese più infetto in assoluto, considerando i 12 milioni e 850 mila infetti e le più di 262 mila vittime.

