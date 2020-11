Covid, l’Austria fa partire lo screening di massa: l’annuncio del Governo

L’Austria ha da poco annunciato la data per lo screening di massa per il tracciamento del Covid: ecco quando partirà.

Svolta in Austra nel tracciamento del Covid-19, con il paese che ha annunciato la data per lo screening di massa. Infatti il governo austriaco è pronto a far ogni sforzo possibile per far ripartire il paese attuando un rapido sistema di tracciamento del virus facendo test rapidi e tamponi a tutta la popolazioni. Il modello ripreso sarà più o meno come quello della Cina, con il presidente Xi Jinping che ha più volte sottoposto tutta la popolazione a test di massa.

Ovviamente nel paese montuoso non sarà utilizzato lo stesso rigore della Cina, che ha più volte chiuso in casa intere città per isolare dei casi di Covid-19. Inoltre l’intenzione austriaca sarebbe quella di tracciare l’andamento del virus, in modo da far ripartire anche la stagione sciistica. Infatti gran parte dell’economia del paese verte proprio sul turismo invernale, e bloccarlo provocherebbe non poche perdite nelle casse austriache. Andiamo quindia vedere quando partirà lo screening della popolazione.

Covid, l’Austria annuncia lo screening di massa: partirà dal 4 dicembre

Nella notte, il Governo austriaco ha quindi annunciato la data dello screening di massa. Stando alle autorità partirà dal 4 dicembre e si concluderanno il 6 dicembre, con test rapidi e tamponi che saranno effettuati su tutta la popolazione.

Il tracciamento partirà dalle regioni del Vorarlberg e del Tirolo. Inoltre lo screening riprenderà dal 12 dicembre, e sarà completato nella land Salisburgo in Alta Austria. Seguirà po un’altra fase nella Capitale Vienna e negli altri lander in cui è maggiore la densità abitativa e quindi anche la diffusione del virus. Inoltre il cancelliere Kurz ha annunciato che le prime riaperture al termine del lockdown riguarderanno la scuola ed il commercio.

