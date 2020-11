Calciomercato Milan, può arrivare a zero dal Real Madrid: il colpo

Calciomercato Milan, nelle prossime settimane potrebbe infiammarsi una trattativa col Real Madrid: la stella può arrivare a zero

Il Milan ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La squadra allenata da Stefano Pioli è ancora imbattuta in Serie A ed occupa attualmente la prima posizione in classifica. Anche in Europa League il percorso sta procedendo in maniera positiva, nonostante la sconfitta col Lille per 3-0 a San Siro. Visti gli ottimi risultati e un’asticella che si sta alzando, la dirigenza starebbe pensando di intervenire nella prossima sessione di calciomercato per rinforzare ulteriormente la rosa.

Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, che vorrebbero puntare ad aggiungere elementi soprattutto in difesa e in attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato, rimangono caldi i nomi di Kabak e Lovato dell’Hellas Verona, mentre per la zona offensiva si cerca un vice Ibra, ma anche altri profili da mettere sulla trequarti. Dalla Spagna, hanno lanciato la notizia di una possibile trattativa per portare una stella del Real Madrid a zero.

Calciomercato Milan, Lucas Vazquez può arrivare a zero: i dettagli

Per la prossima sessione di calciomercato, il Milan potrebbe puntare al colpaccio dal Real Madrid. Come riferiscono i media spagnoli, infatti, Florentino Peres non sembra per nulla intenzionato a rinnovare il contratto a Lucas Vazquez, giocatore offensivo molto duttile che può giocare sia a destra che a sinistra. Ritenuto un vero e proprio jolly, andrà in scadenza di contratto a giugno 2021. Su di lui c’è già l’interesse di diversi top club europei, tra cui proprio i rossoneri.

Il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro è considerato accessibile per le casse del Milan, e inoltre i dialoghi sono fitti anche per l’eventuale riscatto di Brahim Diaz. Al momento si tratta solo di una suggestione, ma già nelle prossime settimane potrebbe essere imbastita una vera e propria trattativa per portare il giocatore del Real Madrid in Serie A a parametro zero.

