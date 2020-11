Calciomercato Juventus, contatti con Guardiola: affare da 130 milioni

Ancora attiva sul calciomercato la Juventus. La dirigenza bianconera contatta il Manchester City di Guardiola per un maxi scambio.

La Juventus resta attiva sul calciomercato per rinnovare la rosa e velocizzare il processo di ringiovanimento. Ad oggi la squadra di Andrea Pirlo non ha ancora mostrato un gran bel gioco, e parte della colpa può essere affidata ad elementi ritenuti non idonei dall’allenatore bianconero.

Come riportano i colleghi di calciomercatoweb.it, sul banco degli imputati ci sarebbe nuovamente l’attaccante argentino, Paulo Dybala. La Joya non sembrerebbe aver trovato il feeling giusto con il mister e la dimostrazione è anche l’ultima prestazione contro il Ferencvaros. Infatti i bianconeri sono riusciti a sconfiggere la compagine ungherese solamente durante i minuti di recupero, dopo una prestazione da dimenticare.

Al termine della gara, Andrea Pirlo avrebbe bacchettato proprio Paulo Dybala, reo di non aver performato al meglio. La notizia ha scatenato diversi rumors sulla permanenza dell’argentino a Torino. Andiamo quindi a vedere l’ultima indiscrezione di mercato proveniente direttamente dall’Inghilterra.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maradona, il mondo del calcio saluta “El Diez”: da Messi a CR7

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Dybala: si tratta con il City

Secondo le indiscrezioni di mercato riportate da calciomercatoweb.it, Paulo Dybala sarebbe corteggiato dalle due squadre di Manchester, il City e lo United. L’ultima proposta sarebbe partita proprio dai “Citizens”, con l’allentatore Pep Guardiola che fresco di rinnovo avrebbe fatto una richiesta alla dirigenza. Così il maestro del “Tiki Taka” avrebbe chiesto alla Jyvebtys proprio Paulo Dybala.

Dall’altra parte, i bianconeri non vorrebbero farsi sfuggire l’occasione per imbastire una maxi trattativa. Infatti potrebbe scatenarsi una maxi operazione del valore di 120-130 milioni di euro. Nell’affare inoltre potrebbe finirci anche il mediano Rodrigo Bentancur.

La richiesta della dirigenza bianconera, però, è alquanto ambiziosa. Infatti in cambio Paratici chiede non solo Bernardo Silva, ma anche Gabriel Jesus. Al momento le due compagini studiano il mega affare, che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Vedremo se le due dirigenze riusciranno a mettersi d’accordo, per una trattiva che potrebbe portare in Italia altri due top player del calcio mondiale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maradona, il ricordo della stampa mondiale: “Morto il Dio del calcio”

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !