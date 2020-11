Calciomercato Juventus: colpo a gennaio, top player pronto

Calciomercato Juventus: pronto il colpo a gennaio per dare alterntive a Pirlo, la strategia per il top player



La scelta è fatta e l’obiettivo messo nel mirino. La Juventus sa cosa le manca, specie nella zona mediana del campo, e vuole chiudere i conti già a gennaio anticiopando la concoirrebnza. Ecco perché Fabio Paratici, in accordo con la società, sta studiamdo il piano per arrivare al giocatore che manca nella rosa di Pirlo.

Il nome caldo è quello di Rodrigo de Paul che già nel mercato estivo era stato nei desiderata bianconeri. Tutto parte dalla richiesta dell’Udinese, che sa di poter momnetizzare bene con il centrocampista argentino e non scende sotto la richiesta dui 35-40 milioni di euro.

Pierpaolo Marino, che in Friuli cura il mercato, ancora di recente ha ribadito che De Paul a gennaio non si muoverà, non acetteranno nessuna richiersdta. In realtà se da Torino partisse una proposta economica importante, con un paio di contropartite utili alla causa Udinese, l’affare può andare in porto.

Un affare alla Morata, perchè l’idea è quella del prestito con diritto di riscatto, prolungando il prestito per un’altra stagione prima di pagare tutto il dovuto. Così Pirlo abvrebbe a sua disposizione una mezz’ala che può anche fare il regista, pronto a cucire tra difesa e attacco ma anche di proporsi con continuità.

De Paul ormai sembra pronto per il grande salto e non ha mai nascosto che il suo sogno è giocare la Champions League. E sarà una sorta di staffetta con Paulo Dybala destinato invece a lasciare Torino al massimo la prossima estate.

Calciomercato Juventus:dalla Francia sono sicuri, il Lione molla la presa

Quello di De Paul però non dsarà l’unico tentatiovo della Juventus a gennaio per allestire una rosa più competitiva pensando all’Europa. L’altro tassello in mediana è Houssem Aouar, 22enne centrocampista ma anche tuttocamopista del Lione. Ai boancomneri ha già fatto male con il suo club attuali negli Ottavi di Champions della pasdata ediziomne e si è fatto notare.

In estate sembrava destinato a partire in direzione miglior offerente. Alla fine è rimasto all’Olympique Lione ma non è quello il suo destino. Come riferisce ‘ L’Equipe’, il Lione avrebbe deciso di sospendere Aouar per una partita per il suo rifiuto di sostenere un lavoro atletico dopo l’ultima vittoria in campionato. Segnale di rottura prolungata e la Juve è pronta ad inserirsi.