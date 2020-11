Whatsapp, l’app ufficiale per non risultare più online: come si chiama

Una nuova applicazione arriva in supporto a molti utenti che desiderano non risultare più online su Whatsapp: scopriamo qual è e come si utilizza

Al giorno d’oggi Whatsapp è utilizzato da oltre un miliardo e mezzo di utenti in 180 paesi nel mondo. I messaggi inviati sono 65 miliardi al giorno, una media di 29 milioni al minuto. L’app di messaggistica leader a livello internazionale, però, non offre solamente lo scambio di messaggi. Oltre la tante altre funzionalità, ci sono anche opzioni innovative come le spunte blu di avvenuta lettura dei messaggi e lo stato di ‘online’. Alcuni utenti, molto spesso, farebbero a meno di tali possibilità in quanto possono risultare fastidiose. Del resto c’è chi vorrebbe leggere ma non rispondere o chi non vorrebbe mostrare agli altri di essere online. Ad oggi, per ciò che riguarda quest’ultimo caso, è possibile oscurare solo l’ultimo accesso.

Whatsapp, Unseen l’app che vi rende invisibili

A supporto di chi sostanzialmente vuole diventare ‘invisibile’, arriva l’app “Unseen – Nessun avviso di lettura”. Partiamo col dire che è sicura, gratuita, e non vìola le leggi della privacy. Per tale motivo la si trova sugli store ufficiali dei dispositivi iOS ed Android. Essa, una volta collegata a Whatsapp, permette di leggere i messaggi ed ascoltare le note senza entrare nella piattaforma di messaggistica. In questo modo, oltre a non risultare online, non compariranno le spunte blu all’interlocutore. Attualmente conta oltre 10 milioni di download ed è offerta da Unseen Messages.

