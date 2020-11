Wanda Nara, incidente in allenamento: esce quasi fuori tutto – FOTO

Wanda Nara, incidente durante l’allenamento: esce quasi fuori tutto come mostra la Foto pubblicata in queste ore dalla splendida argentina. La moglie-agente di Icardi è in formissima e non fa nulla per nasconderlo, anzi.

Wanda Nara è davvero in grandissima forma e non perde occasione per mostrare a tutti il suo corpo da favola e le sue curve mozzafiato. La moglie-agente di Icardi, infatti, sta riscuotendo un successo pazzesco su Instagram nell’ultimo periodo grazie ai suoi scatti sempre parecchio intriganti e provocanti. Proprio come quello pubblicato pochissime ore fa, che ha fatto impazzire il popolo maschile di Instagram e stuzzicato la fantasia dei suoi 7,2 milioni di follower. Facciamo, però, ulteriore chiarezza in tal senso.

Wanda Nara, incidente in allenamento: eecco la Foto

Nello scatto in questione, si vede la bellissima Wanda Nara scattarsi un selfie ma l’attenzione dei suoi fan è tutta rivolta altrove. L’argentina, infatti, indossa un top particolarmente succinto e, a causa del movimento che lei compie per mettersi in posa, esce quasi tutto fuori. Non si sono fatti attendere i complimenti e i like del popolo maschile dei social, che segue sempre con particolare interesse le vicende della 33enne argentina. Ecco la Foto pubblicata in queste ore da Wanda Nara sulla propria pagina Instagram:

