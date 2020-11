Serie A, Simeone positivo al Covid: salgono a 18 i calciatori infetti 

Serie A, Simeone positivo al Covid-19: giocatore in isolamento e niente Cagliari-Spezia per lui. Risale così a 18 la lista di calciatori infetti in questo momento. Di seguito tutti i nomi.

Serie A, nuovo calciatore positivo al Covid-19. Si tratta di Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, che dunque salterà la prossima partita in casa contro lo Spezia. A comunicarlo è stato lo stesso club sardo attraverso una nota ufficiale. “L’attaccante argentino – si legge – è stato posto in isolamento. Risultati negativi per gli altri giocatori, tra i quali Nandez che è così tornato ad allenarsi con il resto del gruppo”.

Simeone positivo al Covid-19: la lista in Serie A

Salgono così a 18 gli atleti infetti nel campionato italiano. Sempre tra le fila rossoblu si registra la positività anche di Diego Godin, mentre figurano nella lista anche Ruslan Malinoskyi e Bryan Dabo di Atalanta e Benevento. L’Inter presenta invece tre calciatori contagiati al momento: Marcelo Brozovic, Aleksandar Kolarov e Diego Padelli. Sergej Milinkovic-Savic è invece l’unico caso certificato al momento in casa Lazio.

Il Napoli attende invece i recuperi di Elseid Hysaj e Amir Rrahmani risultati positivo dopo la recente sosta per la nazionale, la Roma recupera Fabio Fazio ma attende ancora Pietro Boer, Marash Kumbulla e Davide Santon. Il Torino conta quattro tesserati – di cui non sono state svelate le identità – fermi ai box per il medesimo motivo, mentre infine c’è il Verona con Darko Lazovic.

L’allarme nel frattempo di allarga anche agli allenatori: Marco Giampaolo del Toro è infatti anche in attesa che si negativizzi, così come Stefano Pioli del Milan e il suo vice Giacomo Murelli. E la lista, purtroppo, è destinata ad aggiornarsi man mano finché non arriverà un vaccino che darà il via libera anche al mondo del calcio. E’ inevitabile.

