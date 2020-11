Scozia, approvato il provvedimento: garantirà assorbenti gratis

Ieri il Parlamento scozzese ha approvato il primo provvedimento di legge al mondo sulla gratuità degli assorbenti

Il Parlamento della Scozia, nella giornata di ieri, martedì 24 novembre, ha approvato all’unanimità il primo provvedimento di legge al mondo che garantisce l’accesso agli assorbenti in maniera gratuita. Con il “Period Product (Free Provision) Bill”, le autorità del luogo dovranno obbligatoriamente fornire gli assorbenti o prodotti annessi per il ciclo mestruale a chiunque dovesse averne bisogno.

Assorbenti gratis per aiutare le donne in difficoltà

A lanciare la proposta era stata la parlamentare Monica Lennon per contrastare il periodo di povertà dovuto anche alla pandemia. Era stato calcolato che le donne possono spendere fino a 9 euro al mese per contrastare il ciclo mestruale e chi ha un reddito basso non se li può permettere. Il provvedimento vuole anche combattere l’imbarazzo che il 71% delle ragazze tra i 14 ed i 21 anni prova nel recarsi a comprare prodotti per il ciclo.

Il governo scozzese, ancor prima del provvedimento, garantiva assorbenti gratuitamente nelle scuole e nelle università. Ora sono state stanziate 9,2 milioni di sterline (circa 10,3 milioni di euro) per rendere disponibili gli assorbenti anche nelle società sportive attraverso autorità ed associazioni benefiche.

Ognuna delle 32 divisioni amministrative della Scozia potrà autonomamente scegliere come applicare la legge, ma dovranno rispettare gli obblighi nel momento in cui ci sarà la richiesta da parte delle donne. L’accesso dovrà essere facile e dovrà avvenire con ragionevole descrizione.

