Playstation Plus, i giochi di ottobre sono appena stati annunciati e le persone online non stanno facendo altro che discuterne.

Playstation Plus diventa una delle ricerche più diffuse verso la fine di ogni mese, dato che tutti vogliono sapere esattamente quali saranno i prossimi giochi regalati a chi ha l’abbonamento. Le speculazioni ormai si sprecano e, come accede spesso, alla fine non ci hanno beccato. I giochi annunciati, infatti, sono due titoli molto particolari, che certamente potrebbero regalare tantissime ore di divertimento a tutti quelli che decideranno di acquistarli. Un acquisto che, ricordiamo, è assolutamente gratuito se si è un cliente Playstation Plus, dato che sono dei titoli che vengono compresi nell’abbonamento e regalati all’utente. I giochi acquisiti tramite questo sistema resteranno per sempre nella nostra libreria e li avremo per tutto il tempo che avremo la console con noi. Ma adesso passiamo ad esaminare esattamente i titoli che verranno regalati a breve.

Playstation Plus, i giochi gratis di dicembre annunciati

Tra pochissimi giorni appariranno sul Ps Store due nuovi giochi assolutamente gratis per chi ha un abbonamento Playstation Plus. Con questo abbonamento, per la cifra di circa 60 euro all’anno, ogni mese due giochi vengono regalati all’utenza. Ecco i giochi del mese di dicembre 2020:

Just Cause 4

Rocket Arena

Worms Rumble

