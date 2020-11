Napoli, De Laurentiis ha parlato ai microfoni di RMC Sport affermando la sua volontà di cambiare il nome allo stadio.

Napoli ha perso una leggenda. L’intera città e la squadra ci calcio campana in queste ore sono in lacrime, inginocchiate, soffrendo. La morte di Diego Armando Maradona ha senza dubbio colpito tutti. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che ha colpito tutti, rendendo incredibilmente cupa questa fredda giornata di novembre. Purtroppo la situazione è davvero molto particolare, e a migliaia stanno piangendo e scrivendo dei tributi sui social networks.

Napoli, De Laurentiis: “Voglio intitolare il San Paolo a Maradona”

La situazione è davvero molto complicata, e sono sempre di più le autorità a rilasciare delle dichiarazioni in seguito a questo tragico evento che ha colpito proprio tutti. Pochi minuti fa ha parlato l’attuale presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’uomo ha affermato ai microfoni di RMC Sport che è sua volontà quella di dedicare lo stadio San Paolo a Maradona. “C’è un dispiacere enorme, immenso nell’aver perso un uomo come Maradona che sarà per sempre nella storia”, ha affermato il numero uno del club partenopeo. E ha poi anche annunciato la sua volontà di cambiare il nome al San Paolo: “Un’idea sarebbe stadio San Paolo-Diego Armando Maradona, la prenderemo in considerazione”. I fan quindi potrebbero davvero sperare che un giorno le partite potrebbero essere giocate nello stadio dedicato all’ex numero 10 argentino.