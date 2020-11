Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ai ferri corti: nuovo addio?

Secondo alcune indiscrezioni Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbero sul punto di dirsi addio di nuovo. Sui social regna il silenzio.

Gli ultimi rumors di gossip vedrebbero Melissa Satta e Kevin Prince Boateng nuovamente ai ferri corti. Infatti i due sono insieme dal 2011, con il loro amore suggellato dal amtrimonio nel 2016. La coppia ben presto è diventata tra le più amate dell’intero web, ma il rapporto è stato ricco di alti e bassi e dopo vari litigi, i due sono tornati insieme nel 2019. Sempre molto riservati, Satta e Boateng poche volte fanno trapelare qualcosa del proprio rapporto, e proprio al loro matura riservatezza ha scatenato le ultime voci di gossip, che vedrebbero un nuovo allontanamento.

Infatti sui rispettivi profili social, i due non postano una foto insieme da tantissimo tempo. Ovviamente è noto che non tutto deve essere postato sui social, specie in una coppia come la loro, da sempre molto riservata. Però i follower dell’ex velina, negli ultimi scatti su Instagram hanno fatto risaltare un velo di tristezza sul viso di Melissa. Stando ad alcune voci di corridoio, la coppia sarebbe minata da una serie di incomprensioni all’interno del rapporto. I due infatti si riavvicinarono soprattuto per il bene del loro primogenito, Maddox.

Melissa Satta e Boateng, la paura di un nuovo addio: “Ho vissuto la fine del matrimonio come un fallimento”

Durante la sua ultima intervista a Verissimo, Melissa Satta aveva trovato lo spunto per parlare anche della sua storia d’amore con Boateng. Infatti la showgirl italiana rivelò di aver vissuto la fine del matrimonio con il calciatore come un vero e proprio fallimento, una ferita risanata fortuantamente dopo appena un anno.

I due si sono riavvicinati, con l’ex velina che non ha promesso che tutto possa andare bene tra i due, ma ha affermato che il passo è stato fatto per il bene di Maddox. Proprio per il bene della famiglia, Satta ha seguito il marito nei suoi ultimi spostamenti, ed adesso un pò per merito di Galliani, un pò per riavvicinarsi la moglie, Boateng sta chiudendo la carriera al Monza.

Su una domanda riguardante i rapporti, Satta rispose alla Toffanin: “I giovani di oggi devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia: stare insieme è un sacrificio e un compromesso“. La serenità tra i due sembra esser stata ritrovata in estate, con un nuovo riavvicinamento e con Boateng che promise alla showgirl: “Se sono qui è per sempre“. Ma nelle foto dell’ultima vacanza della Satta col piccolo Maddox, del calciatore non c’è nessuna traccia, con i followers della modella e gli amanti della cronaca rosa che si sono scatenati tra indizi ed indiscrezioni.

