Diletta Leotta riceve i fiori: sul biglietto spunta quel nome – VIDEO

Diletta Leotta riceve i fiori: sul biglietto spunta quel nome. I fan impazziti per l’ultimo video condiviso su Instagram dalla showgirl

Diletta Leotta è sempre al centro dell’attenzione. Che si tratti di televisione o radio, la bellissima showgirl siciliana non manca mai di finire sotto i riflettori. Al di là del fascino, va comunque sottolineata la sua enorme bravura anche come conduttrice. “Linea Diletta” su Dazn sta diventando un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Interviste one to one con i più grandi campioni del nostro campionato, del presente e del passato. Dopo aver passato in rassegna numeri uno come Cristiano Ronaldo, Totti, Ibrahimovic, Quagliarella, poco tempo fa è stato il momento di Paolo Maldini. I due hanno scambiato addirittura qualche pallina sul campo da tennis, una delle passioni dell’ex capitano del Milan. La Leotta dal canto suo è sembrata meno a suo agio, ma pur sempre allegra e sorridente e con l’aria di una che si è parecchio divertita. Il tutto immancabilmente registrato in una storia di Instagram, a disposizione dei milioni di follower.

Diletta Leotta riceve i fiori: il biglietto svela di chi sono – VIDEO

Nell’ultima storia condivisa sul social più gettonato, Diletta mostra il suo arrivo in camerino, pronta a intraprendere un’altra giornata ricca di intrattenimento. Radio 105 e Dazn sono ormai il suo pane quotidiano e il passaggio tra i due studi è consuetudine abituale. Prima di tutto però, sempre massima attenzione all’alimentazione. Si perchè nei video Diletta condivide spesso quello che mangia. Recentemente è apparso un bel vassoio di frutta per una sanissima colazione, carica di energia per tutto il giorno. Un menù perfetto per una sportiva attenta alla linea come lei. Poi però, è arrivata anche una sorpresa. Ad aspettarla in camerino ha trovato uno splendido mazzo di fiori assortiti. Il bigliettino, inquadrato nella storia Instagram, recita “Buon Inizio, la produzione”. Un pensiero carino dei colleghi per farla sentire a suo agio o qualcosa di più? Lei ha commentato con un bel sorriso e un grande “Grazie“, di sicuro piacevolmente colpita dall’affetto ricevuto.

