Crew di Fortnite, il piano d’abbonamento Epic Games: costo e cosa include

Epic Games ha annunciato l’arrivo della Crew di Fortnite, nuovo servizio in abbonamento che comprende una serie di vantaggi ed esclusive uniche

Grandissime novità in arrivo su Fortnite. Il battle royale creato da Epic Games sta continuando ad ottenere larghissimi consensi, e gli utenti continuano a giocarci nonostante sia stato lanciato sul mercato diversi anni fa. Uno dei punti di forza del titolo sono sicuramente i tanti aggiornamenti e le novità in arrivo, che lo rendono sempre al passo coi tempi.

Dal prossimo 2 dicembre, per il Capitolo 2 della serie arriverà la quinta stagione, ricca di novità sia in-game che non. La software house ha infatti annunciato l’arrivo della Crew di Fortnite, ossia un nuovo piano di abbonamento che include una serie di vantaggi ed esclusive uniche e mai viste prima.

Tutti i dettagli della Crew di Fortnite

La Crew di Fortnite è il nuovo piano d’abbonamento che verrà reso disponibile da Epic Games a partire dal 2 dicembre, data nella quale verrà ufficialmente lanciata anche la quinta stagione del Capitolo 2. Come spiegato dagli sviluppatori stesso, sottoscrivendo il servizio sarà possibile avere il Pass Battaglia incluso, 1000 V-Bucks extra da spendere e un esclusivo Pacchetto Crew che conterrà skin, oggetti e picconi esclusivi ed unici.

Per poterne usufruire, il costo è di 11,99 euro mensili. Una quota che permetterà al singolo utente di sfruttare una serie di migliorie uniche, oltre ad aver accesso a decine di nuove skin grazie al Pass Battaglia incluso. Per tutte le altre novità, ovviamente, bisognerà aspettare il trailer ufficiale che presenterà la Season 5 del battle royale più famoso di sempre. I fan sono in trepidante attesa, ma il 2 dicembre è sempre più vicino.

