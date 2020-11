Covid, Salvini: “Se la situazione è ok, chiudere a Natale sarebbe indegno”

Covid, il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sul tema Natale al margine di una conferenza stampa al Senato

Passano le settimane, e il periodo di festività natalizie si fa sempre più vicino. Quest’anno sarà tutto inevitabilmente diverso, a causa dell’emergenza Covid che continua a far registrare numeri decisamente preoccupanti. Parlare di emergenza scampata sarebbe velleitario al momento, ma i primi risultati dell’ultimo Dpcm emanato dal governo sono sotto gli occhi di tutti.

Proprio per questo motivo, c’è chi chiede una riapertura (seppur parziale) per i giorni che porteranno al Natale. A tal proposito, è intervenuto il leader della Lega Matteo Salvini al margine di una conferenza stampa al Senato. “Sarebbe vergognoso e indegno negare la gioia delle festività ai bimbi, ai nonni di essere nonni, ai papà di essere papà e alle mamme di essere mamme” le sue parole riportate dall’Ansa: “Bisogna vedere come sarà la situazione sanitaria tra dicembre e gennaio, ma bisognerebbe agire come tutti i Paesi confinanti e aprire“.

Covid, Boris Johnson: “Bambini, Babbo Natale arriverà”

Poco fa, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato del Natale che sarà col Covid in una conferenza stampa al Senato, chiedendo una riapertura parziale per permette alle famiglie di passare le festività in compagnia. Intanto, anche il premier Boris Johnson ha affrontato il tema con un tweet sul suo account ufficiale.

“Monti è un bimbo di 8 anni e mi ha chiesto se Babbo Natale sarà in grado di portare i regali quest’anno” si legge nel messaggio: “Ho ricevuto un sacco di lettere a riguardo. Bambini state tranquilli, ho parlato con gli esperti e vi assicuro che Babbo Natale salirà sulla slitta e vi consegnerà i regali anche quest’anno!“.

