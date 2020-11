Covid-19, il nuovo bollettino medico: 25.853 contagiati e 722 deceduti

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico. Leggero rialzo dei contagiati totali, discesa per il numero di deceduti, ma numeri ancora gravi. Ecco la mappa del contagio regione per regione.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico fornito dalla Protezione Civile. Si registra un leggero rialzo di positivi rispetto agli ultimi due giorni con 25.853 positivi, ma il dato resta sostanzialmente stabile rispetto alla proiezione di 30.000 e oltre positivi della settimana scorsa. Cattive notizie sul fronte deceduti: ce ne sono ancora tantissimi. 722 per la precisione, comunque in calo rispetto agli 853 annunciati ieri.

Covid-19, il nuovo bollettino medico

• 25.853 contagiati

• 722 morti

• 31819 guariti

+32 terapie intensive | -264 ricoveri

230.007 tamponi

La maggior parte dei contagi continuano a registrarsi in Lombardia, dove solo nelle ultime 24 ore se ne contano ben 5.173. Seguono Piemonte e Campania rispettivamente con 2.878 e 2.815 infezioni certificate. Nuova ondata anche nel Veneto, con 2660 positivi, e oltre quota 2.000 anche per il Lazio con 2130 e Toscana con 2102.

Seguono poi Puglia e Sicilia con 1511 e 1317 infezioni. Nell’ordine ci sono poi Toscana, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo con 986, 696 e 623 positivi. Considerando poi la Liguria con 460, si inizia man mano a calare con i 386 in Umbria, i 351 in Sardegna, i 341 nella Provincia autonoma di BOlzano, 329 in Basilicata e a scendere ancora con i 179 nella provincia autonoma di Trento, i 106 del Molise e i 27 della Valle d’Aosta.

