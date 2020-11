Champions League, Inter-Real Madrid 0-2: highlights, voti e tabellino

Quarta gara della fase a gironi appena disputata per l’Inter che perde al San Siro contro il Real Madrid: highlights, voti e tabellino

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League è cominciata con un minuto di silenzio per la morte di Diego Armando Maradona. A San Siro Inter e Real Madrid in campo per la sfida, si sono affrontate in una lunga, ma divertente gara a suon di bel calcio.

Gara iniziata col piede nettamente sbagliato, quello di Nicolò Barella che colpisce ed atterra Nacho in area di rigore: nessun dubbio per l’arbitro, rigore per il Real Madrid trasformato da Eden Hazard. Poco più tardi i nerazzurri restano in 10 a causa delle troppe proteste di Arturo Vidal che si accanisce contro Taylor che non si fa mettere i piedi in testa. A 15′ dalla ripresa, il subentrato Rodrygo trova lo spazio dentro l’area per disturbare l’avversario Hakimi che insacca la rete su assist di Lucas. Squadra di Conte chiude la quarta gara della fase a gironi di Champions League come ultima in classifica con lo Shaktar a 2 punti, squadra che affronteranno dopo il Monchengladbach.

Inter-Real Madrid: tabellino, voti e highlights

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, de Vrij 6, Bastoni 5.5 (46′ D’Ambrosio 6); Hakimi 5 (64′ Sanchez A. 6), Gagliardini 6 (78′ Sensi 6), Vidal 4.5, Young 6.5; Barella 5; Lautaro Martinez 5.5 (46′ Perisic 6.5), Lukaku 6 (86′ Eriksen sv). All. Conte

REAL MADRID (4-3-3): Curtois 6.5; Carvajal 6.5, Varane 6.5, Nacho 7, Mendy 6; Kroos 7, Modric 7, Odegaard 6.5 (58′ Casemiro 6); Lucas Vazquez 7.5, Mariano Diaz 6, Hazard 8 (77′ Vinicius Jr. 7). All. Zidane

Arbitro: Anthony Taylor (ING)

Espulso: Vidal (I) al 34′ per doppia ammonizione



Ammoniti: Gagliardini (I); Sensi (I)

Tabellino: 7′ rig. Hazard (R); 59′ aut. Hakimi (I)

