Calciomercato Milan, trovata l’alternativa ad Ibrahimovic: si tratta di un ex

Calciomercato Milan, la dirigenza starebbe seriamente pensando al ritorno di un ex come alternativa a Zlatan Ibrahimovic

L’infortunio di Ibrahimovic, il quale ha subito una lesione muscolare nel corso del match contro il Napoli, ha permesso ai dirigenti rossoneri di prendere coscienza in merito al fatto che lo svedese ha bisogno di un’alternativa per riposare ed essere ben sostituito quando serve. Il giovane Colombo non è pronto, mentre Leao e Rebic non sono prime punte naturali.

La pazza idea balzata in mente a Maldini e Massara sarebbe quella del ritorno, per la terza avventura in rossonero, di Mario Balotelli. I due non sono molto convinti nel voler dare una nuova possibilità a chi ne ha sprecate già fin troppe, ma la presenza di uno come Ibrahimovic, che lo farebbe rigare dritto, permette di tenere accesa una piccola fiammella di speranza. L’attaccante trentenne attualmente è svincolato ma il Vasco da Gama è in pressing su di lui. Questo è quanto riferito da Il Giornale.

Calciomercato Milan, 5 i profili in ballo per sostituire Ibrahimovic

Secondo quanto riferito da Kickest, invece, il Milan avrebbe messo nel mirino ben cinque calciatori per fare da alternativa a Zlatan Ibrahimovic. In primis Olivier Giroud del Chelsea, al quale scadrà il contratto a giugno, segue Luuk De Jong del Siviglia, poi Fernando Llorente del Napoli e Mario Mandzukic che è in cerca di una squadra. Attenzione anche a Graziano Pellé dello Shandong Luneng. Sono tutti profili, oltre che di esperienza, di peso che saprebbero tenere le redini dell’attacco rossonero quando Ibrahimovic non c’è. Tutti, però, hanno il problema dell’alto ingaggio richiesto tranne Luuk de Jong che, invece, ha un valore di cartellino maggiore.

