Calciomercato Juventus, Dybala va in Spagna: pronto il maxi scambio

Calciomercato Juventus, Dybala pronto a lasciare. Dalla Spagna hanno lanciato la notizia di un clamoroso scambio che vede incluso anche il 10 bianconero

L’inizio di Juventus della stagione non è stato del tutto convincente. La squadra allenata dall’esordiente Andrea Pirlo sta faticando a trovare un gioco fluido e convincente, anche se i risultati sono comunque dalla sua parte. Avere un marziano come Cristiano Ronaldo davanti sicuramente aiuta, ma ci sono diversi elementi che stanno deludendo.

Tra questi, inevitabilmente si parla anche di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero sta faticando parecchio in queste prime battute di stagione, e ha ormai perso definitivamente il posto da titolare. Ritenuto il giocatore più talentuoso del club insieme a CR7, non è entrato mai veramente negli schemi di Pirlo e potrebbe lasciare a fine stagione. Dalla Spagna hanno lanciato la notizia di un clamoroso scambio che vede protagonista un giocatore del Villareal.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Gerard Moreno: il piano

La notizia avrebbe decisamente dell’incredibile: Paulo Dybala al Villareal e Gerard Moreno alla Juventus. Ovviamente si tratterebbe di una trattativa da imbastire per il prossimo anno, con il numero 10 bianconero che direbbe addio alla sua squadra solo in caso di stagione completamente fallimentare. Il portale El Gol Digital parla di un possibile affare in quanto la Juventus ha già chiesto informazioni per l’attaccante del Villareal, che si è conquistato anche la maglia della nazionale spagnola a suon di gol.

Qualche mese fa, c’era stato un primo tentativo da parte di Paratici, che aveva offerto al club spagnolo De Sciglio più un conguaglio economico. Ora è il Villareal ad essere tornato a parlare col club torinese, chiedendo però in cambio un giocatore in crisi come Paulo Dybala. Chissà che nei prossimi mesi la trattativa possa definitivamente prendere piede e magari concludersi.

