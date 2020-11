Calciomercato Juventus, Bonucci via: scambio inaspettato con una big

Il Barcellona in seguito all’infortunio di Pique sta sondando nuovi profili per la difesa. Nel mirino un difensore della Juventus.

In casa Barcellona le buone notizie sembrano non arrivare mai. In questo momento i blaugrana, oltre che a vivere un periodo di crisi, stanno facendo i conti con l’emergenza difensiva. I catalani hanno perso due pezzi da novanta in un solo colpo: Gerard Pique e Sergi Roberto.

La difesa è priva di giocatori importanti e, in attesa dell’apertura della sessione di calciomercato invernale, con il possibile arrivo dal Manchester City di Eric Garcia, il Barcellona monitora altri profili che possano aiutare Koeman a restare competitivi, in Spagna e in Europa, sino al termine della stagione. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, i blaugrana sono interessati all’acquisto di Leonardo Bonucci della Juventus.

Calciomercato Juventus, super scambio con il Barcellona: i dettagli

Leonardo Bonucci nonostante i suoi 33 anni, resta uno dei difensori più forti in Europa. Dopo una breve parentesi al Milan, una volta rientrato a Torino Leo è tornato ad essere un pilastro della difesa bianconera e della nazionale italiana.

La Juventus difficilmente farà a meno di lui, ma il Barcellona nonostante conosca le intenzioni dei bianconeri ha proposto loro uno scambio. I catalani hanno proposto uno scambio con l’inserimento del cartellino di Junior Firpo, classe ’96 che non ha del tutto convinto Koeman.

Il difensore spagnolo è un obiettivo di mercato dell’Inter, ma qualora dovesse andare in porto lo scambio con Bonucci, Junior Firpo rappresenterebbe una buona alternativa sulle corsie esterne per Pirlo.

