Calciomercato Juventus, un attaccante spagnolo si avvicina e anche parecchio al club torinese.

La Juventus è una delle squadre più forti del mondo, padrona assoluta del campionato italiano da quasi un decennio. Per questo motivo l’asticella è veramente altissima e la dirigenza ha come obiettivo principale quello di continuare a vincere e a convincere. E soprattutto di restare sempre tra le più importanti e pericolose squadra in Europa, cercando di puntare con continuità alla tanto ambita e agognata Champions League. Un trofeo molto importante, che da troppi anni è nel mirino e da altrettanti non viene vinto. Per questo la dirigenza deve fare il massimo per continuare a rinnovarsi e ad investire con continuità e intelligenza sul club, sulle strutture e ovviamente sulla rosa. Per questo il club riflette attentamente a come muoversi sul calciomercato, per cercare di mantenere una qualità sempre altissima e rinnovarsi.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Maradona è morto, il fuoriclasse argentino stroncato da un infarto

Calciomercato Juventus, un altro attaccante spagnolo si avvicina

La squadra bianconera potrebbe in futuro investire in un altro importante attaccante, un altro centravanti spagnolo. Forse anche perché spinti dall’effetto devastante che Alvaro Morata ha avuto con la Serie A e con il club bianconero in generale. Per questo la squadra torinese, riportano i colleghi di El Gol Digital, avrebbe messo nel mirino il centravanti del Villareal Gerard Moreno. Il centravanti ha tanta esperienza internazionale e sta facendo molto bene con il suo club, ma inevitabilmente accetterebbe un’offerta di un club importante e grande come la squadra bianconera di cui parliamo. Chissà che tutto questo non possa trasformarsi in un vero e proprio assalto in futuro, anche perché Dybala potrebbe essere ceduto alle giuste condizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Salvini: “Se la situazione è ok, chiudere a Natale sarebbe indegno”