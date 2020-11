Calciomercato Inter, super scambio con la Juventus: trattativa avviata. Marotta vorrebbe piazzare Eriksen a Torino e portare un big a Milano

La stagione dell’Inter vivrà stasera uno spartiacque piuttosto importante, con la sfida a San Siro contro il Real Madrid che rappresenta un dentro o fuori dalla Champions League. I ragazzi di Conte devono vincere per alimentare ancora delle speranze di qualificazione agli Ottavi di Finale. L’obiettivo svanì lo scorso anno, sempre tra le mura amiche, contro il Barcellona, nonostante fosse zeppo di seconde linee e già sicuro del primo posto nel girone. Questa volta il discorso è diverso, visto che i “Blancos” sono in piena lotta con Shakthar e Borussia Monchengladbach per staccare il pass per il turno successivo.

Al di là dell’importanza del campo, però, i nerazzurri sono già al lavoro per pianificare al meglio il mercato di gennaio. I rinforzi chiesti da Antonio Conte dovranno consentire all’Inter di lottare fino in fondo per lo scudetto, obiettivo finalmente alla portata viste le difficoltà della Juventus. Il reparto in cui sembra necessario migliorare è paradossalmente quello più coperto dal punto di vista numerico, ovvero il centrocampo.

Calciomercato Inter, super scambio con la Juventus: Erisken per Bentancur

Dalle parti di Appiano Gentile hanno ormai capito che l’avventura di Christian Eirksen all’Inter è arrivata al capolinea. Nonostante i pochi mesi trascorsi in Italia, il rapporto con Conte non è mai decollato e il suo stile di gioco è reputato inadatto al calcio aggressivo del mister salentino. Per questo un suo sacrificio a gennaio è ormai nell’ordine delle cose. Beppe Marotta avrebbe già individuato il sostituto ideale e starebbe intavolando in queste ore una trattativa piuttosto ambiziosa con la Juventus. Un maxi scambio che vedrebbe coinvolto il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur, perfetto per ricoprire il ruolo di mediano davanti alla difesa e con buone doti tecniche per impostare il gioco. Dal canto suo la Juve sarebbe allettata, come riportano i colleghi di Calciomercatoweb.it, dal conguaglio di 25 milioni pronto ad essere messo sul piatto da Suning. A breve ne sapremo di più, ma l’idea c’è ed è concreta.

