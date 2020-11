Ciro Borriello, l’Assessore allo sport del Comune di Napoli ha scambiato brevi battute con la redazione in merito alla possibilità di intitolare lo stadio San Paolo col nome di Maradona

Lo stadio San Paolo è l’unico edificio a brillare stanotte, tutto intorno il vuoto ed un silenzio assordante. Fuorigrotta non è abituata alla quiete, le domeniche è un quartiere di Napoli gremito di gente, eppure stanotte qualcosa è cambiato. Diego Armando Maradona, D10S, è morto e la sua gente, il suo popolo, piange quel forte dolore paragonabile alla perdita di un caro.

In Argentina è stato proclamato lutto nazionale per tre giorni, a Napoli questa notte, il suo tempio resterà con i riflettori accesi. Maradona ha compiuto grandi prodezze in quello stadio e ogni napoletano, ogni amante del calcio ha ben fissa almeno un’immagine di D10S in quello stadio.

Morte di Maradona, l’assessore Borriello “Da domani lavoriamo per intitolare a lui il nostro stadio”

Subito è partita la richiesta di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona e lanciata immediatamente la petizione su change.org. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è detto assolutamente favorevole al cambio di nome e che se ne sarebbe parlato in questi giorni insieme al Comune di Napoli.

La redazione di iNews24 ha raggiunto l’Assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello che ha confermato: “Certo, da domani saremo al lavoro per intitolare lo stadio a Diego”. Un grande segnale da parte della città di Napoli, ma anche un forte gesto dovuto a chi ha portato in alto – ed in giro per il mondo – il nome di questa squadra e di questa città.

A cura di Valeria Cardillo