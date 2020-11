Al via il Black Friday Amazon, ma il colosso americano anticipa la data e spalma le offerte su due giorni per accontentare tutti gli utenti

Il Black Friday, letteralmente ‘venerdì nero’, è una strategia di marketing nata negli Stati Uniti ed indica il primo venerdì dopo il quarto giovedì di novembre, cioè il Giorno del Ringraziamento. In questo giorno, in America, hanno iniziato a mettere tutti i prodotti in vendita a prezzi stracciati. Sono famosi, infatti, i video in cui centinaia di clienti nei negozi, facevano la corsa per accaparrarsi i migliori prodotti a prezzi convenienti.

Da qualche anno, anche in Italia applicano questi sconti, proponendo prezzi stracciati ai propri clienti su diversi prodotti. Ma poteva un colosso americano come Amazon non proporre il Black Friday ai suoi fidati utenti? Jeff Bezos, si sa: non si accontenta mai ed ecco che stupisce i suoi estimatori con una novità.

Black Friday Amazon, anticipato a mezzanotte: durerà due giorni

Jeff Bezos continua a soprendere i propri clienti per accaparrarsene sempre di più e farà durare il Black Friday per due giorni. D’improvviso ha annunciato che i super sconti partiranno da questa sera dalle 23.59 e termineranno la sera di venerdì 27 novembre. Tutti pronti a fare i migliori acquisti a prezzi stracciati, anche in vista del Natale.

Come fare per accaparrarsi i migliori prodotti al minor prezzo? Innanzitutto il sito di Amazon propone una parte interamente dedicata agli sconti del Black Friday (CLICCA QUI PER ACCEDERE ALL’AREA DEDICATA). Inoltre, i clienti Prime visualizzeranno le offerte in anteprima ed avranno una sorta di prelazione su di esse. Un ottimo modo per restare aggiornati sulle offerte, in tempo reale, è iscriversi ad uno dei canali Telegram dedicati: moltissimi pubblicheranno i super sconti in diretta.