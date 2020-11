Bambina muore a scuola per una caduta: choc a Palermo

Bambina muore a scuola causa una caduta accidentale: dramma terribile stamattina a Palermo. La tragedia si è consumata durante l’ora di educazione fisica.

Choc a Palermo: una bambina di 10 anni è morta a scuola dopo aver battuto violentemente la testa. La tragedia, avvenuta all’istituto Vittorio Emanuele Orlando, si è consumata durante l’ora di educazione fisica. Fatale è stata una caduta accidentale che l’avrebbe uccisa sul colpo. Inutili, purtroppo, i tentativi disperati del 118. Sul posto, come inevitabile che fosse, sono giunti i Carabinieri.

Sul dramma si è pronunciato anche Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, col seguente messaggio attraverso la propria pagina Facebook: “La morte avvenuta stamattina a scuola di una bambina di 10 anni è una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo della Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell’esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni”.

Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, anche esprime profondo cordoglio e dolore per quanto di sconcertante avvenuto stamattina nel capoluogo siciliano. Il riferente politico esprime inoltre pure la “massima vicinanza alla famiglia”, informando che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso e contribuirà a far chiarezza su questa questione. Una notizia tristissima e che giunge in un momento già estremamente delicato sul fronte scolastico.

