Xbox, Game with Gold si arricchisce con l’arrivo di nuovi titoli in questo dicembre freddo e al chiuso. Ecco i titoli.

Xbox è la piattaforma hardware di Microsoft che da sempre punta a conquistare il mercato dei videogiochi ai danni di Playstation. Per ora il predominio della concorrenza giapponese è stato decisivo e non ha mai tremato, ma ora che si è all’alba della next-gen le cose potrebbero cambiare. Uno dei punti d forza più potenti di Xbox per cercare di colpire Sony è senza dubbio il tipo di abbonamenti che propone. Infatti con pochi euro al mese, chiunque può permettersi di sottoscrivere un abbonamento che permetta di giocare a tantissimi titoli, lasciando al giocatore la tranquillità della scelta e la possibilità di risparmiare. Ed oggi, che siamo vicinissimi a dicembre, la casa americana ha anche annunciato i videogiochi che saranno aggiunti all’Xbox Live Gold e di conseguenza anche a coloro che hanno il Game Pass Ultimate.

Xbox, Game with Gold e Game Pass: ecco i titoli gratis di dicembre

I giochi che sono stati annunciati son piuttosto diversi tra loro e certamente di pregevole fattura. Il fatto che siano così diversi e lontani tra di loro potrà certamente portare sempre la felicità nel cuore di ogni tipo di giocatore, che sicuramente troverà qualcosa che si avvicina alle proprie preferenze. E poi sperimentare e provare non è di certo un reato. Di seguito i titoli annunciati con tanto di video ufficiale pubblicato da Xbox per spiegare i giochi gratis del mese.

