Wanda Nara, il selfie è atomico ma quel dettaglio distrae i fan – FOTO

Wanda Nara, il selfie è atomico ma quel dettaglio distrae i fan come si vede nella Foto pubblicata in queste ore dalla splendida argentina. La moglie-agente di Icardi conferma di possedere delle forme pazzesche e una forma fisica davvero invidiabile.

Wanda Nara torna a ruggire. La bellissima moglie-agente di Mauro Icardi, infatti, sta deliziando in queste ore il popolo maschile di Instagram con uno scatto che continua a riscuotere un successo pazzesco. Uno scatto che mette in mostra, per l’ennesima volta, tutto il fascino e il corpo da favola della splendida 33enne originaria di Buenos Aires. Wanda non è nuova a questi scatti e i suoi follower (al momento 7,2 milioni) non possono fare altro che godersi lo spettacolo.

Wanda Nara, il selfie è atomico: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la straordinaria e affascinante Wanda Nara indossare un top davvero provocante che mette in mostra il suo incantevole corpo e un lato A davvero unico. A distrarre, però, i suoi tantissimi fan è la mano destra dell’argentina che tiene un asciugamano e che si appoggia nella parte interna dei pantaloni. Un dettaglio che ha immediatamente infiammato il web e il popolo maschile di Instagram. Ecco la Foto pubblicata proprio in queste ore da Wanda Nara sulla propria pagina:

