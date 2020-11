Vaccino per il Covid-19, la Spagna ha assicurato che tutti i suoi cittadini avranno la cura, al cento per cento.

Il Covid-19 potrebbe finalmente trovare un avversario degno. Dopo 11 mesi di lotta continua, infatti, la malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan e che ha colpito tante persone, ora potrebbe sbattere contro un muro. Il tema del vaccino è però anche certamente molto spinoso, come certamente saprete, dato che sono tante le questioni da tenere in considerazione. Si parla infatti di tante e diverse compagnie che stanno sviluppando la cura, ma anche dei rischi e dei problemi che inevitabilmente ci sono dietro lo sviluppo di una cura del genere in tempi così ristretti. Sena una fase di sperimentazione veramente profonda e con un certo tempo utilizzato nel perfezionamento, infatti, qualche rischio potrebbe inevitabilmente occorrere. E pare che in un primo momento questo rischio sarà a carico dei singoli Stati. C’è poi il problema della reperibilità di questo vaccino, con una domanda altissima che potrebbe non essere soddisfatta dall’offerta.

Vaccino, Spagna assicura la cura a tutti i suoi cittadini

Il fatto che non tutti potrebbero avere presto il vaccino e che potrebbero esserci problemi nella distribuzione dello stesso sta creando non poche tensioni in tutta Europa. Intanto in Spagna la situazione sembra star migliorando piano piano. E le promesse che la classe dirigente sta facendo ai milioni di cittadini sono sempre più importanti. Oggi infatti, il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa ha parlato in pubblico. E in particolare ha garantito che entro il 2021 saranno disponibili per tutti le dosi di vaccino contro il Covid-19. In particolare il politico ha promesso che ci saranno dosi di vaccino “per il cento per cento della popolazione”, riporta ANSA.

