Snapchat, è sfida a TikTok: arriva la funzione In Evidenza

Snapchat sfida TikTok, e si prepara ad implementare una nuova funzionalità molto simile al concept del colosso cinese

L’app del 2020 è senza dubbio TikTok. Vero e proprio contenitore di brevissimi video di ogni genere, sta ottenendo numeri impressionanti e con una costanza mai vista prima. I dati continuano a dare ragione all’azienda cinese, che ha costruito un vero e proprio impero nel giro di qualche mese. La concorrenza intanto non sta rimanendo a guardare il fenomeno senza fare nulla, anzi. Instagram ha implementato i Reels, con un concept molto simile a TikTok.

Anche Snapchat sembra pronta ad un’alternativa molto valida e che potrebbe contrastare l’azienda cinese. Si chiama In Evidenza (Spotlight) e consiste in una Home a scorrimento nella quale vengono mostrati dei contenuti veloci in base ai gusti del singolo utente. Questa nuova funzione è al momento in fase di rollout e disponibile esclusivamente in alcuni paesi, tra cui gli Usa e la Francia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rete Unica, governo in pressing su Enel: “Progetto cruciale”

Snapchat, arriva l’alternativa a TikTok: come funziona

Finalmente anche Snapchat è pronta ad implementare la sua personale alternativa a TikTok. Il colosso cinese è ormai una realtà più che affermata, e i numeri ottenuti negli ultimi mesi ne sono la prova lampante. Un concept semplice, veloce ed intuitivo ha permesso all’app di diventare tra le più utilizzate al mondo, facendo invidia alle principali concorrenti. Tornando a Snapchat, la funzione In Evidenza garantirà ad ogni utente una sfilza di brevissimi video che saranno selezionati da un algoritmo in base ai gusti.

Ovviamente, sarà possibile anche diventare dei veri e propri creator, con dei video simpatici e originali che potrebbero diventare virali e portare addirittura ad un guadagno monetario. Al momento non si sa ancora nulla riguardo al rilascio in Italia, ma sicuramente la fase di rollout sarà su scala globale nei prossimi mesi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Cyberpunk 2077, sviluppatore supera 175 ore ma non finisce il gioco