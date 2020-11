Scuola, possibile riapertura per il 9 dicembre: le ultime 

Scuola, spunta la data per la possibile riapertura. Secondo quanto si apprende da fonti governative, la data del 9 dicembre sarebbe al momento una pista concreta. Le ultimissime.

Le scuole italiane, attualmente ferme, potrebbero riaprire il prossimo 9 dicembre. Lo rivela Adnkronos citando fonti governative. Secondo quanto si apprende, infatti, il giorno X più accreditato per rilanciare la didattica in presenza sarebbe proprio il mercoledì successivo al ponte dell’Immacolata.

Scuola, le ultime sulla riapertura

La notizia, non ancora ufficiale, sarà tra i temi principali nella riunione che vedrà domani il Premier Giuseppe Conte e i capi delegazioni delle forze di maggioranza. Ma tutto lascia pensare che la fumata bianca sia vicina. Del resto è stato proprio il Presidente del Consiglio, intervenuto ieri ai microfoni de La7, a evidenziare le sue intenzioni a proposito del contesto scolastico.

“Cercheremo di aprire le scuole prima di Natale, stiamo lavorando verso questa direzione”, ha ammesso il leader politico in diretta. Fondamentali saranno i nuovi dati sulla curva epidemiologica attesi per la giornata di venerdì. A spingere per il ritorno in aula, oltre la stessa ministra Lucia Azzolina, ci sarebbero soprattutto il Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Anche perché sembra sempre più chiaro che gli istituti scolastici hanno inciso in minima percentuale sulla catena dei contagi in Italia.

Una conferma autorevole, a tal proposito, è giunta proprio quest’oggi dal professor Franco Locatelli intervenuto in conferenza stampa al Ministero della Salute: “Considerando anche gli ultimi studi realizzati, la scuola conferma di aver contribuito in maniera assolutamente marginale alla curva epidemiologica. La potenzialità di infettare sopra 10 anni è come negli adulti, mentre sotto quest’età è decisamente minore seppur ma non assente”.

