Per tutti coloro che non possono isolarsi in casa, la regione Puglia mette a disposizione 217 posti letto. Sette le strutture: tre in provincia di Bari, due in quella di Foggia, una nel Brindisino e uno nel Leccese.

La Puglia ha attivato sette covid hotel per limitare la diffusione del contagio. Sette le strutture che hanno aderito all’iniziativa e 217 i posti letto a disposizione per tutti coloro che sono positivi al coronavirus e che non possono isolarsi in casa.

Puglia, covid hotel per asintomatici: pronte sette strutture

Le strutture sono sette e dislocate nel seguente modo: tre in provincia di Bari, due in quella di Foggia, una nel Brindisino e uno nel Leccese. Le strutture sono alberghi che hanno deciso di aderire all’iniziativa e mettere a disposizione delle persone le loro camere.

Saranno ospitati tutte le persone che, una volta uscite dall’ospedale sono ancora positive e potrebbero trasmettere l’infezione ai parenti. La permanenza all’interno della struttura sarà totalmente gratuita.

Le strutture sono le seguenti. Nel barese hanno aderito tre alberghi: Hotel Moderno di via Crisanzio, Euromotel di viale Europa e il Ciao Hotel di Conversano. Nel brindisino invece i positivi saranno ospitati presso l’hotel Eden a Torre Canne, mentre nel leccese il riferimento è l’hotel Zenit di via Adriatica, alle porte della città.

In provincia di Foggia sono due le strutture che ospiteranno i positivi: il Palace di Lucera e la foresteria di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Al momento ad essere attiva è soltanto la prima struttura mentre la seconda lo sarà a breve.

