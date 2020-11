Incidente mortale sulla Casilina, vittima una bimba di 7 anni

Incidente mortale sulla Casilina nei pressi di Ferentino: nel tragico scontro ha perso la vita una bambina di 7 anni

Uno scontro violentissimo tra una Peugeot 206 e una Mercedes sulla via Casilina, in località Ponte Grande, vicino a Ferentino è costato la vita ad una bambina di 7 anni. L’incidente è avvenuto oggi poco dopo l’ora di pranzo e il bilancio è drammatico. La baby sitter della bambina, secondo le prime informazioni, sta lottando tra la vita e la morte in un ospedale romano.

Ancora da accertare le cause dello scontro, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei mezzi di spccorso. Subiti è stata allertata anche l’eliambulanza che ha caricato la sua baby sitter, trasportandola in un ospedale di Roma. Il traffico nella zona dell’incidente è rimasto a lungo bloccato in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza, per gli altri guidatori.

Altro incidente mortale, sempre nelle ultime ore, sulle strade dell’Umbria. Nìella serata di ieri, 23 novembre, un ragazzo di 29 anni che abvitava nella zona di Ponte San Giovanni, è uscita improvvisamente di strada. Un tratto che conosceva bene, visro che era a poche centinaia di metri da casa.

Il ragazzo stava probabilmente tornando lì quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale intervenut, la sua auto è uscita dalla carreggiata. In base ai primi rilievi, la vettura avrebbe prima urtato un ostacolo e poi si sarebbe ribaltata. Per il giovane, rimasto schiacciato dal ribaltamento della sua Audi, non c’è stato praticamente scampo.

I soccorritori sono stati avvisati da un passante e sono partiti immediatamente per raggoiungere la scena dell’incidente. Ma una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del guidatore. Poco dopo è arrivato anche il sostituto procuratore di turno. Toccherà a lui decidere se disporre l’autopsia e i conseguenti accertamenti previsti in questi casi. Ma visto che nessun altro, tra persone e mezzi, è rimasto coinvolto sembra pitersi trattare di una tragica fatalità.