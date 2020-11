Alfonso Signorini ha svelato che il programma andrà in onda fino all’8 febbraio. La reazione dei concorrenti ha lasciato sorpreso il conduttore.

La ventunesima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena e di situazioni emozionanti. Prima che venisse decretato il verdetto del pubblico su chi doveva abbandonare la casa, Alfonso Signorini ha deciso di effettuare un doppio regalo alla Contessa de Blanck.

Il primo a far visita a Patrizia è stato uno dei suoi tanti ex, Andrea Scala, uno dei più quotati ortopedici italiani, specializzato in traumatologia e medicina dello sport. Dopo di lui è arrivata sua figlia Giada che ha rivelato l’importanza di sua madre nella sua vita.

Dopo tante lacrime e momenti emozionanti, Alfonso Signorini recita il verdetto del pubblico che, tra la contessa de Blanck e Dayane Mello, decide di salvare la seconda. Dopo l’eliminazione il conduttore ha svelato ai vipponi che il programma finirà l’8 febbraio 2021.

Grande Fratello Vip, Signorini scioccato: in molti verso l’abbandono della casa

Non tutti l’hanno presa bene la notizia del prolungamento del programma fino all’8 febbraio. Le reazioni sono state tra le più disparate: da un iniziale incredulità si è infatti passato al puro sgomento, soprattutto di chi è genitore di bambini piccoli.

Infatti, al termine della puntata Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello si sono dette pronte a lasciare la casa più spiata d’Italia a causa della mancanza dei rispettivi figli. A loro si è aggiunto Enock. Indecisi Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. La decisione di quest’ultimo sarà strettamente a quella del figlio di Alba Parietti.

Coloro che sono decisi a restare nella casa sono Rosalinda Cannavò, la quale ha affermato di essere pronta a restare in gioco, Andrea Zelletta, che ha confermato di voler certamente rimanere e poi anche Stefania Orlando che ha semplicemente chiesto alla redazione di poter parlare con il marito e con i genitori anziani.