FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X/S: svelate le novità – VIDEO

Finalmente ci siamo. Ancora pochi giorni, e anche FIFA 21 sarà finalmente disponibile su PS5 e Xbox Series X ed S. Ecco tutte le novità

Da ormai qualche giorno, la next gen delle console è finalmente realtà. Sony e Microsoft hanno ufficialmente lanciato le PS5 e Xbox Series X ed S, che già stanno riscontrando un successo da record. Le richieste hanno raggiunto numeri inimmaginabili, tanto che la domanda ha superato di molto l’offerta delle due case produttrici. Intanto, i vari sviluppatori e le software house dei videogame stanno preparando i primi titoli di nuova generazione.

Tra questi, c’è EA Sports con FIFA 21. Poco fa, la casa produttrice canadese ha pubblicato un nuovo video trailer in cui mostra tutte le novità che gli appassionati di videogame dovranno aspettarsi dal videogioco sulle console di ultima generazione. Oltre che a livello grafico, cambieranno anche alcune meccaniche che si avvicineranno ancor di più alla perfetta simulazione calcistica.

FIFA 21, svelate le novità della next gen

Tantissime le novità in arrivo con FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X ed S, le due console di nuova generazione Sony e Microsoft. Parlando della prima, Gabe Zaro del Global Community Team di EA Sports ha confermato il pieno supporto al controller DualSense. Questo fornirà sensazioni uniche e mai viste prima, come ad esempio i grilletti adattivi che diventeranno più resistenti man mano che il singolo giocatore si stanca. Si avrà poi un feedback migliorato durante azioni di gioco come i tackle duri o i piedi appoggiati dai giocatori per prendere posizione durante i calci d’angolo.

Per quanto riguarda la grafica, c’è un sistema di illuminazione differita chiamato LiveLight Rendering, che permetterà di creare ambienti più realistici e immersivi che mai. Cambiano anche alcune sequenze nel pre partita, che saranno più incentrate sui volti dei giocatori con tutti i dettagli del caso (sudore, espressioni facciali ecc.). Per godere di questo nuovo update per next gen, bisognerà ancora aspettare fino al 4 dicembre 2020.

